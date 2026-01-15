Haberler

Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 3 firari hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde aranan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma yapıldı.

Bu kapsamda "hırsızlık" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T, "nitelikli cinsel saldırı ve şantaj" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y ile "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
