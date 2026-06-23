Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında, "hırsızlık" suçundan 11 yıl hapis cezası bulunan Y.S. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Demir