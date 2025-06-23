Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde Mezuniyet Töreni Coşkusu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde Mezuniyet Töreni Coşkusu
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, mezun öğrencilere başarılar dileyerek eğitim sürecinin devam ettiğini vurguladı. Törene katılan protokol üyeleri, dereceye giren öğrencilere ödül ve plaketlerini takdim etti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 2024-2025 akademik yılında 6 bin 100 öğrenciyi mezun etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Mezun öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yasım, "Eğitim hiçbir zaman bitmiyor. Çok çalışmaya devam edeceğiz. Çok çalışacağız ki bu ülkeyi daha ileri seviyelere getirelim. Türkiye Yüzyılı hedefleri kapsamında ülkemizi, dünyanın en gelişmiş ve donanımlı ülkelerinden biri haline getirmemiz lazım. Mezun olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu da mezunlara başarılar dileyerek, akademisyenlere ve ailelere emekleri için teşekkür etti.

Üniversite birincisi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencisi Musa Kahveci, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Farklı bölümlerden dereceye girerek mezun olan öğrencilere ödül ve plaketleri, protokol üyelerince takdim edildi.

Törene Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, dekanlar, bölüm başkanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törenin sonunda mezuniyet andını okuyan öğrenciler, keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
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