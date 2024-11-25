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Kahramanmaraş Sütçü İmam'ı Vefatının 102. Yılında Andı

Kahramanmaraş Sütçü İmam'ı Vefatının 102. Yılında Andı
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, vefatının 102. yılında Sütçü İmam'ı anarak milli mücadelenin önemini vurguladı. Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, Sütçü İmam'ın Kahramanmaraş'ın kurtuluş mücadelesindeki rolünü anlattı.

Kahramanmaraş'ın kurtuluş mücadelesinin fitilini yakan Sütçü İmam, vefatının 102. yılında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) tarafından anıldı.

Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Sütçü İmam'ın ateşlediği kurşunun kentin istiklal mücadelesinin fitilini ateşlediğini söyledi.

Yasım, "Milli mücadelenin timsali olan Sütçü İmam, 30 Ekim 1919'da Maraş milli mücadelesinin şanlı direnişini başlattı. Ardından verdiği mücadeleyle Maraş'ımız kahraman unvanını alarak bu günlere geldi. 1992 yılında şehrimize üniversite kuruldu ve bu üniversiteye milli mücadelenin sembolü olan Sütçü İmam'ın ismi verildi. Adını gururla taşıyoruz." diye konuştu.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Beşen ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Kasapkara - Güncel
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