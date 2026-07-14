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Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 21.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem 8,53 km derinlikte gerçekleşti. Vali Ünlüer, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, saat 21.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pazarcık olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,53 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun meydana gelmediğini bildirdi.

Ünlüer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli hemşehrilerim, Pazarcık ilçemizde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

Kaynak: AA / Gökhan Çalı
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

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