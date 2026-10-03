Kahramanmaraş Onikişubat'ta kontrolsüz ilerleyen minibüs doktoru ağır yaraladı

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde minibüsün çarptığı doktor ağır yaralandı.

A.B. (18), kullandığı 46 ANL 698 plakalı minibüsü Marif Mahallesi 92003 Sokak üzerinde park ederek araçtan indi.

Bir süre sonra kontrolsüz şekilde ilerleyen araç, yol kenarında arkadaşıyla birlikte yürüyen 26 yaşındaki O.Ö.D.'ye çarptı.

Minibüs, sürücü ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle durduruldu.

Yanında yürüyen doktor arkadaşı tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

O.Ö.D.'nin 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna doktor olarak yeni atandığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA