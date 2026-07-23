Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısı Davasında İlk Duruşma 4 Eylül'de

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 1 öğretmen ile 9 öğrencinin yaşamını yitirdiği okul saldırısına ilişkin davada ilk duruşma 4 Eylül'de görülecek. Mahkeme, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına karar verirken, heyetteki bir hakim, annenin "kuvvetli suç şüphesinin bulunmadığı" gerekçesiyle tahliye edilmesi yönünde karşı oy kullandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da İsa Aras Mersinli'nin düzenlediği silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 9 öğrencinin hayatını kaybetmesi, 15 öğrencinin de yaralanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlamıştı.

Saldırganın babası Uğur Mersinli hakkında "olası kastla öldürme" ve "6136 sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarından, annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan hazırlanan iddianame, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

Edinilen bilgiye göre, davanın ilk duruşması 4 Eylül Cuma günü saat 09.00'da görülecek.

BABA VE ANNE CEZAEVİNDEN SEGBİS İLE BAĞLANACAK

Mahkeme, tutuklu sanıklar Uğur Mersinli ile Peyman Pınar Mersinli'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, her iki sanığın da duruşmaya bulundukları ceza infaz kurumlarından SEGBİS aracılığıyla katılmaları için ilgili ceza infaz kurumlarına müzekkere yazılmasına hükmetti.

Öte yandan, dosyaya bakan mahkeme heyetindeki bir hakimin, saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli'nin tahliye edilmesi yönünde şerh düştüğü öğrenildi. Hakim, şerh yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Tutuklu sanıklardan Peyman Pınar Mersinli'nin, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumuna göre, dosya kapsamı itibarıyla tutuklamanın ön şartı olan kuvvetli suç şüphesinin varlığının sanık yönünden mevcut olmadığı, sanığa isnat edilen suçun vasıf ve mahiyetinin sanık lehine değişme ihtimali ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verilmesi gerektiği kanaatinde olduğumdan, sanık Peyman Pınar Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına dair sayın mahkeme çoğunluğunca verilen ara karara katılmıyorum."

Kaynak: ANKA