Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında sanıklar 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak

Kahramanmaraş'ta 1 öğretmen ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin yaralandığı okul saldırısına ilişkin davada tutuklu sanıklar Uğur Mersinli ile Peyman Pınar Mersinli, 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından mahkemece tensip zaptı yazılarak, ilk duruşmanın 4 Eylül 2026'da saat 09.00'da yapılmasına karar verildi.

Mahkeme ayrıca mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesi, isnat edilen suçların niteliği ve kaçma şüphesini dikkate alarak sanıklar Uğur Mersinli ile Peyman Pınar Mersinli'nin tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Sanıkların ilk duruşmaya bulundukları ceza infaz kurumlarından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmaları kararlaştırıldı.

Tensip zaptında ayrıca olayın faili İsa Aras Mersinli'nin psikolojik veya psikiyatrik tedavi görüp görmediğinin araştırılması amacıyla Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliğine müzekkere yazılması, bazı tanıklar hakkında zorla getirme kararı verilmesi ve 18 yaşından küçük mağdurlar için barodan vekil görevlendirilmesi yönünde ara kararlar alındı.

İddianame

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 43 sayfalık iddianamede, tutuklu sanık Uğur Mersinli hakkında 10 kişiye yönelik "olası kastla öldürme", 15 kişiye yönelik farklı niteliklerde "olası kastla yaralama" ile "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından, tutuklu sanık Peyman Pınar Mersinli hakkında ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması talep edildi.