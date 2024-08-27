Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
İlçenin Şallıuşağı kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile 8 arazöz, 2 iş makinesi, 2 itfaiye aracı sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.