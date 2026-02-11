Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılında fener alayı düzenlendi

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılı dolayısıyla fener alayı tertiplendi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen program kapsamında 12 Şubat Parkı'nda toplanan vatandaşlar, sağanak yağış altında ellerinde Türk bayraklarıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

Kuvay-ı Milliye dönemini simgeleyen çete kıyafetleri ve kentin yöresel kıyafeti "Maraş Abası" giyen gençler, programda davul zurna eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe eşlik etti.

Yürüyüşün ardından 6. Kolordu Bölge Bando Takımı, askeri marşlar ve kahramanlık türküleri seslendirdi.

Sağanak yağışa rağmen yoğun katılımın olduğu konserde, vatandaşlar da bandoya eşlik etti.

Programa, Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.