Haberler

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılında fener alayı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş, düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılı dolayısıyla düzenlenen fener alayı etkinliğiyle coşkulu bir şekilde kutlandı. Vatandaşlar, sağanak yağış altında yürüyüş yaptı ve askeri marşlarla kutlamalara katıldı.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılı dolayısıyla fener alayı tertiplendi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen program kapsamında 12 Şubat Parkı'nda toplanan vatandaşlar, sağanak yağış altında ellerinde Türk bayraklarıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

Kuvay-ı Milliye dönemini simgeleyen çete kıyafetleri ve kentin yöresel kıyafeti "Maraş Abası" giyen gençler, programda davul zurna eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe eşlik etti.

Yürüyüşün ardından 6. Kolordu Bölge Bando Takımı, askeri marşlar ve kahramanlık türküleri seslendirdi.

Sağanak yağışa rağmen yoğun katılımın olduğu konserde, vatandaşlar da bandoya eşlik etti.

Programa, Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz

"Suriye'den sonra o ülke var" demişti! Beklenen açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ordusunda skandal hata: İHA testinde vurulan tehdit parti balonu çıktı

ABD'yi rezil eden hata! İHA testinde vurulan cisim bakın ne çıktı?
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu

Acı haberi alan ünlü oyuncular gözyaşlarına boğuldu
Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor

Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
ABD ordusunda skandal hata: İHA testinde vurulan tehdit parti balonu çıktı

ABD'yi rezil eden hata! İHA testinde vurulan cisim bakın ne çıktı?
Market alışverişine çıkan vatandaş, 'İndirim' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

Marketteki "İndirim" etiketini gören vatandaş isyan etti
Yatırımcılar dikkat! 5 banka da altında yıl sonu için aynı rakamı verdi

Yatırımcılar dikkat! 5 banka da yıl sonu için aynı rakamı verdi