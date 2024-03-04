Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Geniş Video İzle
Güncelleme:

AFAD'ın geçtiği bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 km derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Türkiye son dönemde meydana gelen depremlerle adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşanan Kahramanmaraş'tan korkutan bir haber daha geldi.

AFAD DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) geçtiği bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU

Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedilirken, deprem vatandaşların kısa süreli panik yaşamalarına neden oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan yapılan açıklama ise şu şekilde;

Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Kahramanmaraş Elbistan Deprem Güncel Haberler

500

Yorumlar (2)

Erhan Sarac:

Adana da hissedilmedi vallaha var yaaa böyle çevre illerde hissetti diyor yaaaa çoğu yalan dolan

2
5
yanıtYanıtla
Özer Gül:

az da değil 4.4

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title