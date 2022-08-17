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Kahramanmaraş haberleri... Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş, gazi Uzman Çavuş Araçay'ı ziyaret etti

Kahramanmaraş haberleri... Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş, gazi Uzman Çavuş Araçay'ı ziyaret etti

Güncel Haberler

Kahramanmaraş haberi... Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan Piyade Komando Uzman Çavuş Yunus Emre Araçay ve ailesini ziyaret etti.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan Piyade Komando Uzman Çavuş Yunus Emre Araçay ve ailesini ziyaret etti.

Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan Gazi Araçay ve ailesiyle bir süre sohbet eden Okumuş, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Gazi Araçay ile yakından ilgilenen Okumuş, vatanı ve bayrağı uğruna canlarını ortaya koyan şehit yakınları ve gazilere kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

Araçay da ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getirdi.

Ziyarete, AK Parti Türkoğlu İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş ve ilgililer katıldı.

AA / Ali Çakmak - Güncel

Osman Okumuş Türkoğlu Piyade Güncel Haberler

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