Kahramanmaraş gündem haberi: Kahramanmaraş'ta köprü inşaatından düşen işçi öldü Güncel Haberler Kahramanmaraş gündem haberi... Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde köprü inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde köprü inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti. Gaziler Mahallesi'nde bulunan bir köprü inşaatında çalışan Muhsin Polat, dengesini kaybederek inşaat demirlerinin bulunduğu alana düştü. Polat, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ekinözü Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Ali Öztürk Kahramanmaraş Ekinözü Güncel Haberler

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