Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş gündem haberi: Kahramanmaraş'ta köprü inşaatından düşen işçi öldü

Güncel Haberler

Kahramanmaraş gündem haberi: Kahramanmaraş'ta köprü inşaatından düşen işçi öldü

Kahramanmaraş gündem haberi... Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde köprü inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde köprü inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti.

Gaziler Mahallesi'nde bulunan bir köprü inşaatında çalışan Muhsin Polat, dengesini kaybederek inşaat demirlerinin bulunduğu alana düştü.

Polat, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ekinözü Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Ali Öztürk - Güncel

Kahramanmaraş Ekinözü Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title