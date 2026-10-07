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Kahramanmaraş Göksun'da rahatsızlanan çoban, AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarıldı

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Göksun ilçesinde dağlık alanda hayvan otlatırken rahatsızlanan çoban, kardeşinin yardım istemesi üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. Ambulansla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dağlık alanda hayvan otlatırken rahatsızlanarak mahsur kalan çobanı ekipler kurtardı.

Kavşut Mahallesi kırsalındaki dağlık alana kardeşiyle hayvan otlatmaya giden Beytullah Çelik (32) burada rahatsızlandı.

Çelik'in kardeşi, ağabeyini kendi imkanlarıyla taşıyamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılan Çelik, ambulansla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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