Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda Aşure Programı Düzenlendi

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, düzenlenen aşure programında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Programa AK Partili milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda düzenlenen aşure programında konuşan Belediye Başkanı Necati Okay, "Bu güzel aşure programında olduğu gibi, her zaman bir ve beraberiz. Bizleri güçlü kılan birlik ve beraberliğimizi asla kaybetmeyeceğiz" dedi.

Gazipaşa Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezi'nde düzenlenen aşure programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlara bizzat aşure ikram eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, değerlendirmelerde bulundu.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Okay,"Bu güzel aşure programında kıymetli vatandaşlarımızla ve saygıdeğer protokol üyeleriyle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Toplum olarak her daim birlik ve beraberliğimizi en güzel şekilde muhafaza ediyoruz. Muharrem ayının olmazsa olmazı olan aşure de bu birlik ve beraberliğin bir yansımasıdır. Ben buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Muharrem ayı vesilesiyle tüm sorunlarımızın çözüme kavuşmasını, birliğimizin ve beraberliğimizin güçlenmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum"diye konuştu.

Programa AK Partili milletvekillerinin yanı sıra, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KAHRAMANMARAŞ