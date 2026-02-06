Haberler

Adıyaman'da deprem kurbanları anıldı

Adıyaman'da deprem kurbanları anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümünde Adıyaman'da binlerce kişi, hayatını kaybedenleri anmak için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Saat 04.17'de duran saat kulesinin önünde düzenlenen etkinlikte dualar okundu ve balonlar gökyüzüne bırakıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıldönümünde Adıyaman'da saat 04.17'de binlerce kişi, Asrın Felaketinde duran saat kulesinin önüne kadar olan yaklaşık 2 kilometrelik mesafeyi sessizce yürüyüp, hayatını kaybedenleri andı.

Adıyaman'da, 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen Kahmanmaraş merkezli ikiz depremlerinin üçüncü yıl dönümünde binlerce kişi, gecenin ilerleyen saatlerinde Atatürk Bulvarı'ndaki Valilik binası önünde toplandı. Kiminin elinde balonlar, kimilerinde ise afette hayatını kaybettiği yakınlarının fotoğraflarının bulunduğu vatandaşlar, buradan yaklaşık 2 kilometre yürüyerek bulvar üzerinde bulunan ve ilk depremin meydana geldiği 04.17'de duran saat kulesinin önünü kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşe İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özer, Adıyaman Valisi Osman Varol, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan ve il protokolü üyeleri katıldı.

3 yıldır saat 04.17'de duran Saat Kulesindeki anma etkinliğinde sela ve depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu. Duaların ardından saat 04.17'de siyah ile beyaz balonlar gökyüzüne bırakılırken, saat kulesine karanfil ve oyuncaklar konuldu. Felaketin yıl dönümünde Meydan Cami'nde düzenlenen sabah namazının ardından depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama

Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk sözler! O tarihi işaret etti
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı

Küçücük çocuğu bu hale getirdiler! Çok sayıda tutuklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak Kante sözleri
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Zeydan Karalar hakkında mahkemeden yeni karar
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Lig, kupa, Avrupa... Anderson Talisca durmak bilmiyor

Bu adamı kim durduracak?
Ronaldo duymasın! Benzema ilk maçında destan yazdı

Ronaldo duymasın! Benzema ilk maçında destan yazdı