Tekirdağlı itfaiyeci, 6 Şubat depremlerinde unutamadığı anları anlattı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde ekibiyle görev yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Şube Müdür Vekili Erdinç Coşkun, aradan geçen zamana rağmen yaşadıklarını unutamadı.

Depremlerin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarına 40 araç ve 150 personelle katıldı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, günlerce enkaz alanlarında çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, farklı kurumlarla koordinasyon içinde birçok noktada arama kurtarma faaliyeti yürüttü, pek çok depremzedeyi enkazdan kurtararak hayata bağladı.

Bölgede ekibiyle çalışan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Şube Müdür Vekili Erdinç Coşkun da "asrın felaketi"nde yaşadıklarını unutamıyor.

"Tarifsiz bir yıkım vardı"

Coşkun, AA muhabirine, depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen yaşadıklarının hala tazeliğini koruduğunu söyledi.

Bölgeye ilk vardıkları anı dün gibi hatırladığını belirten Coşkun, "Girdiğimiz yer, savaş filmlerindeki sahneleri aratmıyordu. Karanlık, çığlıklar ve tarifsiz bir yıkım vardı. O an tek düşüncemiz, enkaz altından bir can daha kurtarabilmekti." dedi.

Coşkun, hayatının hiçbir döneminde bu denli sarsılmadığını dile getirdi.

Yıkımın boyutunun kelimelerle anlatılamayacağını ifade eden Coşkun, "Gözünüzün alabildiğince yıkılmış bir şehir düşünün. İnsanlar sizi gördüğünde çığlık atarak, ağlayarak yardım istiyor. İzmir depreminde de görev yaptık, birçok vatandaşımızı kurtardık ancak 6 Şubat depremleri, İzmir depremiyle kıyaslanamayacak kadar büyüktü. Arada uçurum vardı. Tüm ekip olarak şok içindeydik." diye konuştu.

"Zamanın nasıl geçtiğini anlamanız mümkün değil"

Coşkun, Elif ve Özkaya apartmanlarında yürütülen çalışmaları şöyle anlattı:

"5-6 kardeşten oluşan bir aile vardı. En büyük kardeş, enkaz altında kalan kardeşlerinin yerlerini tek tek tarif etti. 'Küçük kardeşim burada, ortanca kardeşim şurada.' diyordu. Tek tek hepsine ulaştık. Maalesef tamamı hayatını kaybetmişti. Son kardeşi çıkardığımızda attığı çığlık unutulacak bir şey değil. Arama kurtarma faaliyetlerinde zaman kavramı tamamen durmuştu.

Bir başka kurtarmada ise kız çocuğu ve erkek kardeşi enkaz altındaydı. Erkek kardeşi hayatını kaybetmişti. Kız çocuğu bizimle iletişim kuramıyordu, sadece elini savuruyor, sesler çıkarıyordu. Yaklaşık 2,5 saat süren bir çalışmayla onu kurtardık. Zamanın nasıl geçtiğini anlamanız mümkün değil."

"Hala görüşüyoruz"

Coşkun, en güzel anılardan birinin ise bölge halkının gösterdiği dayanışma olduğunu söyledi.

Enkaz alanlarında çalışan ekiplere günlerce evinde yaptığı yemekleri getiren 40 yaşındaki Güven Ayyıldız ile aralarında özel bağ oluştuğunu anlatan Coşkun, "Evleri yıkılmayan vatandaşlar, imkanları ölçüsünde bize destek olmaya çalışıyordu. Güven kardeşimiz günlerce sıcak yemek ve çorba getirdi. Hala görüşüyoruz. Aradan zaman geçti, birçok ismi hatırlayamayabiliyoruz ama Güven'i hiç unutmadık." ifadelerini kullandı.