Mehmetçikten, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunan askerlerin görüntüsünü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından depremlerin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla yapılan paylaşımda, 6 Şubat'ın yıkılan şehirlerin değil, susmayan yüreklerin tarihi olduğu belirtilerek, "Hepimizin hafızasında derin izler bırakan bir gün... Saatler durdu, şehirler sustu, ama bir milletin yüreği aynı anda atmaya başladı. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Paylaşımda, görev başındaki Mehmetçiğin, depremin yaşandığı saat olan 04.17'de Türk bayrağının altında saygı duruşunda bulunduğu görüntülere de yer verildi.