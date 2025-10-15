Kahramanmaraş Depremi Davasında Yargılama Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan Pınar Apartmanı'nda 41 kişinin ölümüne ilişkin biri tutuklu, 3'ü tutuksuz, 5'i kamu görevlisi olmak üzere 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklardan M.S., belediyenin binanın yıkılmasında herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını savundu. Dönemin belediye başkan yardımcısı olarak görev yaptığını belirten M.S, o tarihlerde belediyede yapı denetim biriminin bulunmadığını ve mevcut mevzuat çerçevesinde hareket ettiklerini söyledi.

Aynı yönetmeliklerin bugün de yürürlükte olduğunu dile getiren M.S, kendisiyle birlikte dönemin belediye görevlilerinin herhangi bir kusurunun olmadığını öne sürdü.

Evrakların imza sürecine ilişkin konuşan M.S, "Benimle beraber görev yapan V.K. sabahları evrakları imzalardı, öğleden sonra geldiğimde ben imzalardım. Savcılığın kararında, 'kullanma ruhsatıyla ilgili kovuşturmaya yer olmadığı' belirtiliyor. Yani sabah imzalayan suçsuz, öğleden sonra imzalayan suçlu. Böyle bir şey görmedim. Kanun herkese eşit uygulanmalıdır." dedi.

Tutuksuz sanıklardan H.Ç. de suçlamaları kabul etmediğini belirterek, makine mühendisi olarak sadece makine projelerini onayladığını, binanın taşıyıcı sisteminden sorumlu tutulamayacağını savundu. Dava dosyalarının yoğunluğu nedeniyle duruşmalardan vareste tutulmak istediğini bildirdi.

Sanıklardan M.H., M.E. ve V.Ç. de üzerlerine atılı suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, müteahhit olarak hiçbir evrakta imzasının bulunmadığını, yaklaşık iki buçuk yıldır tutuklu olduğunu belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 28 Ocak 2026'ya erteledi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Pınar Apartmanı'ndaki 41 kişinin ölümüne ilişkin 5 belediye personeli hakkında açılan kamu davası, 1'i tutuklu 4 sanığın yargılandığı ana davayla birleştirilmişti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.