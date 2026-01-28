Haberler

Depremde 41 kişinin öldüğü Pınar Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yıkılan Pınar Apartmanı'nda 41 kişinin ölümüne ilişkin 9 sanığın yargılaması sürüyor. Duruşma, bilirkişi raporunun gelmemesi nedeniyle 22 Nisan'a ertelendi.

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan Pınar Apartmanı'nda 41 kişinin ölümüne ilişkin biri tutuklu, 3'ü tutuksuz, 5'i kamu görevlisi olmak üzere 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ile müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer sanıklar ise duruşmada yer almadı.

Mahkeme başkanı, dosyanın gönderildiği bilirkişiden henüz raporun gelmediğini belirtti.

Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, daha önceki savunmasının aynen geçerli olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesine, tutuksuz sanıklar ile tutuklu sanığın mevcut durumlarının devamına hükmederek duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı

Ankara'da son dönemin en kritik zirvesi! İki ülke özellikle konuşuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok'un hiç konuşmayan fenomeninden 975 milyon dolarlık satış anlaşması

Tek kelime dahi etmeden köşeyi döndü! Ünlü fenomenden rekor anlaşma
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı

''Ağrı şikayeti var'' diyerek kötü haberi verdi
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
TikTok'un hiç konuşmayan fenomeninden 975 milyon dolarlık satış anlaşması

Tek kelime dahi etmeden köşeyi döndü! Ünlü fenomenden rekor anlaşma
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi

Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı

Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı