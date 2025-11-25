Kahramanmaraş Depremi Davası: 16 Kamu Çalışanının Yargılanmasına Başlandı

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nda 96 kişinin ölümü, 4 kişinin de yaralanmasına ilişkin 16 kamu personelinin yargılanmasına başlandı.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Sanık A.T, imar ve şehircilik biriminde görev yaptığını belirterek, "Memurun görev tanımı bellidir. Sanki biz müteahhit ya da mimarmışız gibi suçlanıyoruz. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Sanık M.D, bilirkişi raporundaki değerlendirmeleri kabul etmediğini söyleyerek, duruşmadan vareste tutulma talebinde bulundu.

Sanık O.Y.D. ise harita mühendisi olduğunu ve inşaatla ilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.

Öte yandan, müşteki M.İ, binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunan tüm kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz 16 sanığın mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 13 Ocak 2026'ya erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.