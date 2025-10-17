Kahramanmaraş Deprem Davasında Yargılama Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Said Bey Sitesi'nde 44 kişinin ölümüne ilişkin 2'si kamu görevlisi 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Hasan Çam, tutuksuz sanık H.Y. ile müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan M.Y. ve Y.K. ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada, Pamukkale Üniversitesinden gelen ek bilirkişi raporunda sanıkların asli kusurlu bulunduğu belirtilerek, sanıklardan savunmaları istendi.

Tutuklu sanık Hasan Çam, raporda kendisine "ruhsatsız yapı" ve "kalitesiz malzeme kullanımı" nedeniyle kusur verildiğine değinerek, iddiaları kabul etmedi. Çam, "Biz binanın ruhsatını aldık. Malzeme kalitesiz olsaydı, 50 yıllık kalıpçımız oradan kızına daire almazdı." ifadelerini kullandı.

Raporlarda "asma kat" olarak belirtilen bölümün gerçekte "asma tavan" olduğunu savunan Çam, "Burası kullanıma kapalıydı. Galeri boşluğu geniş olduğu için demir kullandık. Tüm marketlerimde olduğu gibi burada da asma tavan yaptık." dedi.

Mahkeme Başkanı'nın projede bu bölümün bulunup bulunmadığını sorması üzerine Çam, "Projede yoktu efendim." yanıtını verdi. Başkan'ın "Peki neden yaptınız, izin aldınız mı?" sorusuna karşılık Çam, "Ben teknik biri değilim, market işletmecisiyim. Teknik ekibe yaptırdım, suç olduğunu bilmiyordum. Klima koymak ve iç ortamı korumak amacıyla yaptık. Bu da yıkıma sebep değildi." şeklinde savunma yaptı.

Tutuksuz sanıklardan H.Y, Pamukkale Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna itiraz ederek incelemenin yetersiz olduğunu savundu.

H.Y, "Pamukkale Üniversitesi, yeterli inceleme yapmamıştır. Numuneler, iş makinesinin üzerinden geçtiği, çürümüş yerlerden alınmış. Sağlıklı sonuçlar için numunelerin binanın sağlam bölümlerinden alınması gerekirdi." diye konuştu.

Diğer sanıklar M.Y. ve Y.K, bilirkişi raporlarını kabul etmediklerini belirterek, binanın yıkılmasında herhangi bir kusurlarının bulunmadığını iddia etti.

Duruşmada söz alan müşteki Tuğba D. ise "Bu binada eşim ve dört evladım öldü, ben de bir kolumu kaybettim. Deprem anında ne olduğunu anlayamadık, bina beş saniyede yıkıldı. Tüm sorumlulardan şikayetçiyim." dedi.

Diğer müştekiler de bilirkişi raporu dikkate alınarak sanıkların "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve dosyanın esas hakkında mütalaa hazırlanması için taraflara gönderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın mevcut halinin devamına ve esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 30 Aralık'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar, 2 kamu görevlisi için ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor.