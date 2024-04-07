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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı AFAD'a bağış yapılmasını istedi

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Kahramanmaraş'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Fırat Görgel, kendisine tebrik için kutlama çiçeği gönderilmesi yerine AFAD'a bağış yapılmasını istedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Tarihi Kapalı Çarşı'da esnafı ziyaret etti.

Görgel, burada yaptığı değerlendirmede, "Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmem vesilesiyle tebrik için çiçek göndermeyi düşünen kadirşinas hemşerilerimizin, bunun yerine AFAD'a bağış yapmaları bizleri daha memnun edecektir. Anlayışınız ve duyarlılığınız için teşekkür ediyorum." dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ile Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç da vatandaşlardan tebrik çiçeği yerine AFAD'a bağış yapmalarını istedi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Fırat Görgel AFAD Politika Güncel Haberler

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