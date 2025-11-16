Haberler

Kahramankazan ve Narın Belediyesi Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı

Güncelleme:
Kahramankazan Belediyesi ile Kırgızistan'ın Narın Belediyesi arasında dostluk köprüsünü güçlendiren bir kardeş şehir protokolü imzalandı. Törende iki şehir arasında sosyal ve ekonomik ilişkilerin gelişimine dair umutlar dile getirildi.

Kahramankazan Belediyesi ile Kırgızistan'ın Narın Belediyesi arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol, Kırgızistan heyetinin ilçeyi ziyareti kapsamında gerçekleştirildi.

Törene, Narın Valisi Satarov Nurbek, Narın Büyükşehir Belediye Başkanı Nemat Uulu Caynak, Narın Valiliği Kontrol ve Teftiş İşleri Departmanı Başkanı Kudaybergenov Kurmanbek, Eski Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, elçilik temsilcileri ve Kahramankazan Belediye Meclis üyeleri katıldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, protokolün, iki şehir arasındaki dostluk köprüsünü güçlendirdiğini belirterek, "Bu güçlü kardeşlik bağının her iki şehrimize de önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Çırpanoğlu ayrıca, önümüzdeki günlerde Kırgızistan'a resmi ziyaret gerçekleştireceğini ve ziyarette OŞ şehri ile de aynı kardeş şehir protokolünü imzalayacaklarını bildirdi.

Caynak da kardeş ülke Kırgızistan'dan Narın şehrinin halkını selamlarını getirdiklerini dile getirerek, "İmzaladığımız kardeşlik anlaşmasının sadece kağıt üzerinde değil, sosyal ve ekonomik olarak karşılıklı ilişkilerin güçlendirecek bir belge niteliğini taşıyacağına umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
