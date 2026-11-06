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Kahramankazan'da Ulu Cami'de sabah namazı cemaatine çorba ikram edildi

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Kahramankazan'da Ulu Cami'de sabah namazı için bir araya gelen cemaat, namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu, tekbir ve salavat getirdi; mazlum coğrafyalardaki Müslümanlar için dua etti. İlçe Müftüsü Abdullah Yalman'ın kıldırdığı namazın ardından cemaate çorba ikram edildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde vatandaşlar, Ulu Cami'de sabah namazında bir araya geldi.

Namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu, tekbir ve salavatlar getirildi, mazlum coğrafyalardaki Müslümanlar için dua edildi.

İlçe Müftüsü Abdullah Yalman'ın kıldırdığı namazın ardından cemaate çorba ikram edildi.

Yalman, camilerin ibadetlerin yanı sıra birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek cemaatle namaz kılmanın ve camiyle bağları canlı tutmanın önemini anlattı. Sabah namazıyla güne başlamanın manevi güzelliğine değinen Yalman, cemaate teşekkür etti.

Kaynak: AA
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