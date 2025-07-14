Kahramankazan'da Trafik Kazası: İki Yaralı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde hafif ticari araçların çarpıştığı bir trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Sürücülerden biri ve diğer yolcu hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde hafif ticari araçların çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Orhan L. idaresindeki 06 DM 8022 plakalı hafif ticari araç ile Serhat B.'nin kullandığı 06 FFU 179 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Mahallesi Karagöl Caddesi'nde çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen araçlardan biri, yol kenarındaki otomobile çarparak durabildi.
Kazada sürücülerden Serhat B. ile aynı araçtaki Emrah K. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel