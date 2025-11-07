Kahramankazan'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden bir bebek ile iki yetişkin hayatını kaybetti. Hafif ticari araç, park halindeki bir tankere çarptı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Serhat Yalçın'ın (33) kullandığı 06 BTF 846 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki tankere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hafif ticari araçta sıkışan sürücü ile eşi Kinem (26) ve 1 yaşındaki bebekleri Lorin Yalçın, itfaiye ekibince bulundukları yerden çıkartıldı.
Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel