Kahramankazan'da Aşure Etkinliği Düzenlendi

Kahramankazan'da Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi'nde görev yapan öğretmenler öğrencilerine aşure ikram etti.

Bu yıl yedincisi düzenlenen aşure etkinliğine Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdurrahman Tülüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım ve öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve şehitler için dua edilmesiyle başlayan etkinlik aşure dağıtımıyla devam etti.

Kazanların başına geçen öğretmenler öğle tatilinde okulun bahçesinde toplanan öğrencilere aşure ikram etti.

Programda konuşan Okul Müdürü Fatih Erdoğan, aşure etkinliğinin bu yıl yedincisini düzenlediklerini belirterek, "Bu yıl da okulumuz idareci ve öğretmenlerimiz, aralarında para toplayarak aşure için gerekli malzemeleri temin etti. Okulun pansiyonunda hazırlanan aşuremizi sizlere ikram etmekten de mutlu olduk. Daha nice etkinliklerde birlikte olmayı diliyorum" dedi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdurrahman Tülüce de taşrada olmasına karşın diğer ilçelere göre en başarılı liselerden birinin Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi olduğunu belirterek, bunda en büyük başarının okul müdürü ve ekibinin olduğunu söyledi.