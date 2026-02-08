Kahramankazan'da "Kur'an Ziyafeti" programı gerçekleştirildi
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen 'Kur'an Ziyafeti' programına vatandaşlar ilgi gösterdi. İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "Kur'an Ziyafeti" programı yapıldı.
İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kahramankazan Şubesi işbirliğinde, Merkez Ulu Cami'de düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, ilahiler okundu.
Programa, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman da katıldı.
Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel