Haberler

Kahramankazan'da "Kur'an Ziyafeti" programı gerçekleştirildi

Kahramankazan'da 'Kur'an Ziyafeti' programı gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen 'Kur'an Ziyafeti' programına vatandaşlar ilgi gösterdi. İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "Kur'an Ziyafeti" programı yapıldı.

İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kahramankazan Şubesi işbirliğinde, Merkez Ulu Cami'de düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, ilahiler okundu.

Programa, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman da katıldı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş

ABD fena köşeye sıkıştı! Dosyadan çıkan bu belge ortalığı karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama

Türkiye, TÜVTÜRK'teki bu vahşeti konuşuyor! Çalışanlar tutuklandı
Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan tarihi nükleer anlaşması

Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı

1 ayda ülkemizin kaderi değişti! Peş peşe güzel haberler geliyor
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol

Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
ABD'den tarihi İran itirafı: İran'da dolar kıtlığı yarattık

"İran'da bunu yaptık, insanlar da sokaklara döküldü"