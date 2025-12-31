Haberler

Kahramankazan ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürdü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde belediye ekipleri, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak cadde ve kaldırımlardaki karları temizledi. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ekiplerin olumsuz hava koşullarına karşı hazır olduğunu belirtti.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde belediye ekiplerince yol ve kaldırımlarda biriken kar temizlendi.

Kahramankazan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ilçe genelindeki yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüldü.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda biriken karı temizledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, olumsuz hava koşullarına karşı tüm ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
Haberler.com
