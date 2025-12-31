Kahramankazan ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürdü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde belediye ekiplerince yol ve kaldırımlarda biriken kar temizlendi.

Kahramankazan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ilçe genelindeki yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüldü.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda biriken karı temizledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, olumsuz hava koşullarına karşı tüm ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğunu belirtti.