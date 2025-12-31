Kahramankazan ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürdü
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde belediye ekipleri, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak cadde ve kaldırımlardaki karları temizledi. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ekiplerin olumsuz hava koşullarına karşı hazır olduğunu belirtti.
Kahramankazan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ilçe genelindeki yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüldü.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda biriken karı temizledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, olumsuz hava koşullarına karşı tüm ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğunu belirtti.
