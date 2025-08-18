Kahramankazan'da Kamyonet ile Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kamyonetle traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde ağaç budayan Kahramankazan Belediyesi ekibinin bulunduğu Gökhan Ş.'nin kullandığı 06 JPA 92 plakalı traktöre, Fatih A. yönetimindeki 66 ABG 988 plakalı kamyonet arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi, traktör yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi.

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan Sırma A. yaralandı. Traktörde sıkışan sürücüyü itfaiye ekibi çıkardı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre kapalı kalan yolun ilçe merkezine giden bölümü, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
