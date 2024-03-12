Kahramankazan'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı Gerçekleştirildi
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda Bülbül şiiri okundu ve tiyatro gösterisi sahnelendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım'ın konuşmasının ardından oratoryo ve öğrenci korosu marşlar seslendirdi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.
15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi Salonundaki programda Mehmet Akif Ersoy'un Bülbül şiiri okundu, İstiklal Marşı'nın yazılış sürecini konu alan tiyatro gösterisi sahnelendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım günün anlamına ilişkin konuşma yaptı. Oratoryo ve öğrenci korosunun marşlar seslendirmesinin ardından program sona erdi.