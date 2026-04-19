Ankara'da inşaat iskelesi çöktü; 3 işçi yaralı

Ankara'da inşaat iskelesi çöktü; 3 işçi yaralı
Kahramankazan ilçesinde bir inşaatta meydana gelen iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi ağır yaralanırken, 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 1' ağır 3 işçi yaralandı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi'nde meydana geldi. 8 katlı bir binanın inşaatı için kurulan iskele, işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İskeleden düşen 3 işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bir işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
