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Kahramankazan'da İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı

Kahramankazan'da İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde İlköğretim Haftası etkinlikleri düzenlendi. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, öğrenciler şiirler okudu ve saygı duruşu yapıldı. İlçede 4 yeni okulun açıldığı belirtildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Milli Egemenlik Alanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Buradaki tören, öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiir okumalarının ardından tamamlandı.

Milli Egemenlik İlkokulu bahçesindeki programa ise Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yıldırım, ilçede 4 bin öğrencinin eğitim gördüğü, 170 dersliğin bulunduğu 4 yeni okulun hizmeti girdiğini söyledi.

Öğrencilerin çağın gereksinimlerine uygun, modern altyapıya sahip okullarda eğitim öğretime devam ettiğini belirten Yıldırım, öğretmenlere de şöyle seslendi:

"Sayın meslektaşlarım, bu meslek tanımlanması zor, kelimelerin ve aklın kafi gelmeyeceği, niyetle izah edilebilecek, sevgiyle, sabırla icra edilebilen bir meslek. Sizlerin, emanetinize aldığınız milletin evlatlarını en güzel şekilde hayata hazırlayacağınıza olan inancım tamdır. Hepinizin İlköğretim Haftası'nı kutluyorum."

Öğrencilerin çeşitli gösteriler sunduğu programda, okula yeni başlayan öğrencilerle ikinci sınıfa geçen öğrenciler arasında temsili bayrak devir teslim töreni de yapıldı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel

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