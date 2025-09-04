Haberler

Kahramankazan'da Halk Sağlığı Haftası Etkinlikleri Başladı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Halk Sağlığı Haftası kapsamında 'Kanserde erken teşhis hayat kurtarır' temasıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikte kanser hastalığı hakkında bilgilendirmeler yapılırken, katılımcılara tarama testleri dağıtıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Halk Sağlığı Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Hafta dolayısıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte "Kanserde erken teşhis hayat kurtarır" teması işlendi. Etkinliğe katılan vatandaşlar kanser hastalığı hakkında bilgilendirildi, evde kendileri yapabilmeleri için kalın bağırsak tarama testi kitleri dağıtıldı.

Program sonunda 2025 yılında en fazla obezite ve kanser taraması yapan personele teşekkür belgesi verildi.

İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zeynep Büşra Yürümez burada yaptığı konuşmada kanserde erken tanı ve teşhisin önemine değinerek, "Amacımız halk sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik farkındalık oluşturmaktır. 2025 yılında 818 kişiye rahim ağzı kanser taraması yaptık 11 kişinin taraması pozitif çıktı. 2515 kişiye yapılan kolon kanseri taramasında ise 74 pozitif vaka çıktı. Bu sonuçlar bize erken tanı ve teşhisin önemini bir kez daha göstermiştir." dedi.

Hafta dolayısıyla açılan stantlarda her gün farklı bir temanın işlendiği etkinlikler düzenleniyor. Sonraki günlerde sigara bağımlılığı ile mücadele kapsamında karbon monoksit ölçümü, sağlıklı beslenme, sağlıklı hayata merhaba dijital dünyanı yönet hayatı kaçırma, sağlıklı çocuk sağlıklı gelecek konuları işlenecek.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
500
