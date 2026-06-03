Ankara'da gasp ve yağma suçu işledikleri iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, gasp ve yağma suçu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçedeki bir noktada uygulama gerçekleştirdi.

Şüphe üzerine bir otomobili durduran ekipler, sürücünün Çubuk ilçesinde gasp ve yağma olayının şüphelisi olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışma sonucu olaya karışan 2 zanlıyı daha belirleyen ekipler şüphelileri gözaltına aldı.

Ekipler, yaptıkları aramada, tabanca, senet, tornavida ve 117 gram altın ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.