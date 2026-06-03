Haberler

Ankara'da gasp ve yağma suçu işledikleri iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gasp ve yağma suçu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Operasyonda tabanca, senet, tornavida ve 117 gram altın ele geçirildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, gasp ve yağma suçu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçedeki bir noktada uygulama gerçekleştirdi.

Şüphe üzerine bir otomobili durduran ekipler, sürücünün Çubuk ilçesinde gasp ve yağma olayının şüphelisi olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışma sonucu olaya karışan 2 zanlıyı daha belirleyen ekipler şüphelileri gözaltına aldı.

Ekipler, yaptıkları aramada, tabanca, senet, tornavida ve 117 gram altın ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İTÜ yönetimi şikayet etti, 8 çalışan dolandırıcılıktan gözaltına alındı

Türkiye'nin köklü üniversitesinde milyonlarca liralık vurgun
Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde

Çifte kumrular tatilde

Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında

Ünlü oyuncu ile aşk tatilinde! Paylaştıkları fotoğraflar ele verdi

Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı

Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı: 6 kere...
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu

14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu
Galatasaray'dan Barış Alper için bomba karar

Hiç beklemediği bir şey oldu!