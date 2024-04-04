Kahramankazan'da Dünya Tiyatro Günü Yarışmaları Ödül Töreni

Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla Kahramankazan'da okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren okullara ödülleri verildi.

Kahramankazan Efes Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen ödül törenine Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım ile öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Yıldırım, Dünya Tiyatro Günü'nü ilçede bir dizi etkinlikle kutladıklarını belirterek, "Yaptığımız tüm çalışmalarda öğrencilerimize estetik duygusuna kazandırmak için sanatsal ve sportif etkinliklere ayrı önem veriyoruz." dedi.

Daha sonra ortaokullar arası kategorisinde birinci olan Şahin Ortaokulu öğrencileri, "Dünyayı yanağından öptük" adlı oyunlarını sahneledi.

Program, yarışmalarda liseler ve ortaokullar kategorisinde ilk üçe giren öğrenci ve okullarla en iyi kız ve en iyi erkek oyuncu seçilen öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.