Kahramankazan'da Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü kutlandı
Kahramankazan ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kahramankazan ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Milli Egemenlik Anıtı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajının okunduğu etkinlikte, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Etkinlikte öğrenciler de şiir okudu.

Daha sonra Kaymakam Abdullah Selim Parlar makamında tebrikleri kabul etti.

Öte yandan Kahramankazan Belediyesince de etkinlikler kapsamında Millet Bahçesi'nde çocuklara yönelik gün boyunca programlar gerçekleştirilecek. ??????????????

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
