Kahramankazan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Abdullah Selim Parlar'ın tebrikleri kabul etmesinin ardından kortej yürüyüşü yapıldı.
Şehir Stadı'nda devam eden programda, Kaymakam Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ve Garnizon Komutanı Albay Kenan Güler, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu, öğrencilerin gösteriler yaptığı program, tören geçişiyle sona erdi.
Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel