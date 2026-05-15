Kahramankazan'da engelli gençler bir günlüğüne asker oldu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen törenle 12 engelli genç, bir günlüğüne temsili askerlik yaptı. Türk bayraklarıyla donatılan araçlarla tur atan gençler, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda yemin ederek ailelerine duygusal anlar yaşattı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 12 engelli genç, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Askerlik görevlerini yerine getiremeyen gençler için Engelliler Haftası kapsamında aileleri tarafından uğurlama töreni düzenlendi.

Türk bayraklarıyla donatılan araçlarla tur atan gençler, ardından Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda üniformalarını giyerek yemin etti.

Renkli görüntülerin oluştuğu programda, aileler duygusal anlar yaşadı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
Haber YorumlarıBayram Dinçer:

bu törenlerin altında başka bişey mi var acaba neden hep basın önünde yapılıyor bu etkinlikler

Haber YorumlarıHasan Bilen Coban:

ne güzel işte askerlik kutsaldır bir günde olsa gurur duyarlar bunu beğenmeyenin derdi başka

Haber YorumlarıKürşat Yıldırım:

ya deli oluyorum bu ülkede herşey gösteriş için yapılıyor bir günlüğüne asker olmak ne işe yarar anlamadım gitsinler gerçekten bişey yapsınlar engellilere

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

