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Kahramankazan Belediyesi Mevsimlik Tarım İşçilerine Yardım Yaptı

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Kahramankazan Belediyesi, mevsimlik tarım işçilerine gıda ve kıyafet yardımı yaparak destek oldu. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, mevsimlik işçilerin yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Kahramankazan Belediyesi tarafından mevsimlik tarım işçilerine gıda ve kıyafet yardımı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mevsimlik tarım işçilerine ve ailelerine çeşitli yardım kolilerinin dağıtımının yapıldığı kaydedildi.

İlçenin çeşitli bölgelerindeki mevsimlik tarım işçilerinin kaldıkları çadırları tek tek gezen ekipler, çeşitli gıda ürünleri, temizlik malzemeleri ve diğer temel ihtiyaçlarla doldurulmuş kıyafet ile ayakkabıların da yer aldığı yardım kolilerini teslim etti.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, alın teri dökerek emek veren her işçinin destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

"Ekmek parası için yurtlarından göç eden vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmek, sağlık ve beslenme şartlarını iyileştirmek boynumuzun borcudur." diyen Çırpanoğlu, tarımsal üretime değer katan mevsimlik işçilerin daha sağlıklı şartlarda yaşayabilmesi için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel

Selim Çırpanoğlu Kahramankazan İnsan Hakları Güncel Tarım

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