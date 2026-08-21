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Kahramanım Mehmetçik ve Vatan Resim Yarışması Sonuçlandı

Kahramanım Mehmetçik ve Vatan Resim Yarışması Sonuçlandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Kahramanım Mehmetçik ve Vatan' konulu resim yarışmasının sonuçları açıklandı. Sanal medya üzerinden yapılan oylamayla dereceye giren öğrenciler belirlendi ve kazananlar tebrik edildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yapılan iş birliği ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Kahramanım Mehmetçik ve Vatan' konulu resim yarışmasının sonuçlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Kahramanım Mehmetçik ve Vatan' konulu resim yarışması sonuçlandı. Sanal medyadan gerçekleşen oylama ile dereceye giren eser sahibi öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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