Kahire'deki Müzeler Uluslararası Müzeler Günü'nde Ziyaretçi Akınına Uğradı

Kahire'deki Müzeler Uluslararası Müzeler Günü'nde Ziyaretçi Akınına Uğradı
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Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzelerde Uluslararası Müzeler Günü'nde yoğun bir ziyaretçi akını gözlemlendi. Her yıl 18 Mayıs'ta kutlanan bu gün, Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından belirleniyor.

KAHİRE, 19 Mayıs (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzeler Uluslararası Müzeler Günü'nde yoğun ziyaretçi akınına sahne oldu. Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından alınan kararla her yıl 18 Mayıs tarihi Uluslararası Müzeler Günü olarak kutlanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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