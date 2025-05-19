Kahire'deki Müzeler Uluslararası Müzeler Günü'nde Ziyaretçi Akınına Uğradı
Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzelerde Uluslararası Müzeler Günü'nde yoğun bir ziyaretçi akını gözlemlendi. Her yıl 18 Mayıs'ta kutlanan bu gün, Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından belirleniyor.
KAHİRE, 19 Mayıs (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzeler Uluslararası Müzeler Günü'nde yoğun ziyaretçi akınına sahne oldu. Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından alınan kararla her yıl 18 Mayıs tarihi Uluslararası Müzeler Günü olarak kutlanıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel