Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nde etkinlik düzenledi

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Türk kahvesini tanıtmak için 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği konutunda, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü münasebetiyle düzenlenen etkinliğe sanat, kültür ve basın camiasından konuklar katıldı.

Misafirlere Türk kahvesi eşliğinde lokum ve çeşitli ikramların sunulduğu etkinlikte Türk kahvesinin tarihi, yapılışı ve Türk kültüründeki yeri hakkında görsel sunum yapılarak bilgi verildi.

Sunumda, Türk kahvesinin Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana Türk mutfağının vazgeçilmez bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

Kahvenin, 1517 yılında Yemen'in Osmanlı Valisi Özdemir Paşa tarafından İstanbul'a getirildiği, Osmanlılar tarafından geliştirilen hazırlama yöntemiyle cezvede pişirilip ikram edildiği ve bu sebeple "Türk kahvesi" adıyla anılmaya başlandığı aktarıldı.

Beş yüzyılı aşkın geçmişiyle kültürel ve sosyal yaşam üzerinde derin etkiler bırakan Türk kahvesinin, 16. yüzyılda Osmanlı coğrafyasında büyük ilgi kazanarak İstanbul'daki kahvehaneleri sosyal ve kültürel etkileşimin merkezleri haline getirdiği kaydedildi.

Türk kahvesinin İstanbul'a gelen gezginler, tüccarlar ve elçiler aracılığıyla kısa sürede Avrupa'ya ve ardından tüm dünyaya yayıldığı vurgulandı.

Ayrıca, Türk kahvesinin 2013 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edildiği de hatırlatıldı.

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, "Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır." Türk atasözünü hatırlatarak Türk kahvesinin hem mutfak kültüründe hem de sosyal yaşamda taşıdığı öneme dikkati çekti.

Türk insanının günde ortalama iki fincan kahve tükettiğini belirten Şen akraba, arkadaş ziyaretleri ve iş görüşmeleri gibi ortamlarda kahvenin ikram edildiğini hatta kahvesiz bir kız isteme merasiminin düşünülemeyeceğini anlattı.

Şen, kahvenin Yemen'den geldiğini ve Yemen'in Türk hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu aktararak Türk kahvesinin İstanbul'daki kahvehaneler ve işletmeler vasıtasıyla tüm dünyaya Türk kültürüyle birlikte yayıldığını söyledi.

Mısır'da da Türk kahvesinin evlerde, iş yerlerinde, kafelerde ve restoranlarda sıkça tüketildiğini vurgulayan Büyükelçi Şen, bunun iki ülke arasında ortak bir kültürel değer oluşturduğunu ifade etti.

Şen, "Dilerim ki insanımızı, kültürümüzü, ekonomimizi ve tüm değerlerimizi birlikte büyütelim çünkü Türkiye ve Mısır ortak bir geleceği paylaşmaktadır." dedi.