Haberler

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nde etkinlik düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, Türk kahvesinin tarihi ve kültürel önemi hakkında bilgi verdi. Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Türk kahvesinin sosyal yaşamda ve Türk mutfağındaki yerini vurguladı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Türk kahvesini tanıtmak için 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği konutunda, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü münasebetiyle düzenlenen etkinliğe sanat, kültür ve basın camiasından konuklar katıldı.

Misafirlere Türk kahvesi eşliğinde lokum ve çeşitli ikramların sunulduğu etkinlikte Türk kahvesinin tarihi, yapılışı ve Türk kültüründeki yeri hakkında görsel sunum yapılarak bilgi verildi.

Sunumda, Türk kahvesinin Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana Türk mutfağının vazgeçilmez bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

Kahvenin, 1517 yılında Yemen'in Osmanlı Valisi Özdemir Paşa tarafından İstanbul'a getirildiği, Osmanlılar tarafından geliştirilen hazırlama yöntemiyle cezvede pişirilip ikram edildiği ve bu sebeple "Türk kahvesi" adıyla anılmaya başlandığı aktarıldı.

Beş yüzyılı aşkın geçmişiyle kültürel ve sosyal yaşam üzerinde derin etkiler bırakan Türk kahvesinin, 16. yüzyılda Osmanlı coğrafyasında büyük ilgi kazanarak İstanbul'daki kahvehaneleri sosyal ve kültürel etkileşimin merkezleri haline getirdiği kaydedildi.

Türk kahvesinin İstanbul'a gelen gezginler, tüccarlar ve elçiler aracılığıyla kısa sürede Avrupa'ya ve ardından tüm dünyaya yayıldığı vurgulandı.

Ayrıca, Türk kahvesinin 2013 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edildiği de hatırlatıldı.

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, "Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır." Türk atasözünü hatırlatarak Türk kahvesinin hem mutfak kültüründe hem de sosyal yaşamda taşıdığı öneme dikkati çekti.

Türk insanının günde ortalama iki fincan kahve tükettiğini belirten Şen akraba, arkadaş ziyaretleri ve iş görüşmeleri gibi ortamlarda kahvenin ikram edildiğini hatta kahvesiz bir kız isteme merasiminin düşünülemeyeceğini anlattı.

Şen, kahvenin Yemen'den geldiğini ve Yemen'in Türk hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu aktararak Türk kahvesinin İstanbul'daki kahvehaneler ve işletmeler vasıtasıyla tüm dünyaya Türk kültürüyle birlikte yayıldığını söyledi.

Mısır'da da Türk kahvesinin evlerde, iş yerlerinde, kafelerde ve restoranlarda sıkça tüketildiğini vurgulayan Büyükelçi Şen, bunun iki ülke arasında ortak bir kültürel değer oluşturduğunu ifade etti.

Şen, "Dilerim ki insanımızı, kültürümüzü, ekonomimizi ve tüm değerlerimizi birlikte büyütelim çünkü Türkiye ve Mısır ortak bir geleceği paylaşmaktadır." dedi.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde gruptaki rakipleri belli oldu

Dünya Kupası'na katılmamız halinde gruptaki rakiplerimiz belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hisseli tapu sahipleri dikkat! Bunu yapmayan hakkını tamamen kaybediyor

Tapu sahipleri dikkat! Bunu yapmayan hakkını tamamen kaybediyor
Türkiye korkusu İsrail Meclisi'ne taşındı! Batı'ya 'Durdurun' diye yalvardı

Türkiye korkusu İsrail Meclisi'nde! Batı'ya "Durdurun" diye yalvardı
Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'tan da hakem tepkisi

Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'tan da çok konuşulacak tepki
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltında

Ünlü sunucular gözaltında! Suçlama çok vahim
Hisseli tapu sahipleri dikkat! Bunu yapmayan hakkını tamamen kaybediyor

Tapu sahipleri dikkat! Bunu yapmayan hakkını tamamen kaybediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, tepki çeken zam geri çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, tepki çeken zam geri çekildi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Destici'den kadın üniversitesi ve hastanesi çağrısı

Bekarlardan sonra şimdi de kadınlarla ilgili çıkışı çok konuşulur
Kadın avukattan tartışma yaratacak 'Zina' çıkışı: Aynı cinsten biriyle veya hayvanla cinsel ilişki yaşamak...

"Aynı cinsten biriyle veya hayvanla cinsel ilişki yaşamak..."
Diş ağrısı için gittiği klinik 5 yaşındaki Deniz'i hayattan kopardı! Doktorun ifadesi 'pes' dedirtti

Henüz 5 yaşındaydı! Diş ağrısı için gittiği klinik hayattan kopardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?

17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?
Romanya'da akılalmaz kaza: Kontrolden çıkan araç, iki taksinin üzerinden uçtu

Böyle kaza görülmedi! O araçtan sağ çıktı
Sürpriz final kararı! İddialı dizi 5 bölüm dayanabildi

Sürpriz final kararı! İddialı dizi 5 bölüm dayanabildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.