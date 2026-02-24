Kağızman polisi "Huzur ve güven uygulaması" yaptı

Kağızman'da polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla İstiklal Alanı ve belirlenen noktalarda eş zamanlı "Huzur ve güven uygulaması" yaptı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü yapıldı.

Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde asayiş uygulamalarının süreceği belirtildi.