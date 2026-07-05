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Kars'ta sel hasara neden oldu

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Kars'ın Kağızman ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen sel, Akyayla ve Günindi köylerinde ev, ahır ve tarım arazilerine zarar verdi, bazı küçükbaş hayvanlar telef oldu. Jandarma ve AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen sel hasara yol açtı.

Kağızman ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Akyayla ve Günindi köylerinin yaylasında sel meydana geldi.

Sel suları ev, ahır ve tarım arazilerine zarar verdi, bazı küçükbaş hayvanlar telef oldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekipler hasar tespit çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
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