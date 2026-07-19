Kars'ta gölete düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu
Kars'ın Kağızman ilçesinde, yayladaki gölete düşen 3 yaşındaki Gülasiye Tikan kurtarılamadı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde, yayladaki gölete düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Akdam köyü yaylasında 3 yaşındaki Gülasiye Tikan, gölete düştü.
Tikan'ı gölette hareketsiz bulan ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri Tikan'a ilk müdahaleyi yaparak Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Tikan kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik