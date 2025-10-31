Haberler

Kağızman'da Gazze'ye Destek Kermesi Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Kağızman ilçesinde Kazım Karabekir Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenler Gazze'ye destek amacıyla kermes düzenledi. Kermeste yiyecek, bal ve el işi ürünler satışa sunuldu. Okul müdürü, etkinliğin toplumsal duyarlılığı artırdığını vurguladı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde Gazze'ye destek amacıyla Kazım Karabekir Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenler kermes düzenledi.

Okulda öğretmen, öğrenci ve velilerin desteğiyle düzenlenen kermeste, yiyecek, bal ve el işi ürünler satışa sunuldu.

Kazım Karabekir Ortaokulu Müdürü Mustafa Bilgi, öğrencilerin duyarlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu tür etkinlikler, sadece yardım toplamakla kalmıyor, aynı zamanda gençlerimizin vicdanını, merhamet duygusunu ve toplumsal sorumluluk bilincini güçlendiriyor. Gazze'de yaşanan zulme karşı öğrencilerimizin sessiz kalmaması bizleri gururlandırıyor." dedi.

Öğrencilerden Şifanur Aydın da kermese büyük ilgi gösteren Kağızman halkına teşekkür ederek, "Gazze'deki çocukların yaşadığı acıları görüyoruz. Biz de elimizden geleni yapmak istedik. Dualarımız ve desteklerimiz onlarla." diye konuştu.

Gazze'ye gönderilecek bağışların, Kağızman Kaymakamlığı koordinasyonunda ilgili yardım kuruluşları aracılığıyla ulaştırılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Çelik - Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı

Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi

PFDK ülkenin konuştuğu hakem için de kararını verdi
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Billie Eilish'ten rekor bağış! Milyarderlere sert mesaj verdi

Kimse beklemiyordu! Ünlü isimden geceye damga vuran rekor bağış
Can Holding soruşturması İran'a uzandı, Adalet Bakanlığı'na yazı gönderildi

Can Holding soruşturması komşu ülkeye uzandı! Bakanlık devreye girdi
8 yakınını kaybeden avukat: Sıra Turizm Bakanlığı yetkililerinde, pazartesi düşüyorum peşlerine

"Sıra bakanlık yetkililerinde, pazartesi düşüyorum peşlerine"
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.