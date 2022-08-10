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Kağıthane'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Kağıthane'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

100 kara yolu Edirne istikameti Kağıthane mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Edirne istikameti Kağıthane mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

D-100 karayolu Edirne istikametinde seyreden F.T. idaresindeki 34 BUT 564 plakalı otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 ABD 919 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle yan yatan otomobilin içinde sıkışan sürücü F.T, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken, yan yatan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

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