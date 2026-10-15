Haberler

Kağıthane'deki tarihi Sadabat Cami sular altında kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kağıthane ilçesindeki tarihi Sadabat Cami (Aziziye Cami) ve etrafındaki yapılar Kağıthane Deresi'nin taşması sonucu sular altında kaldı.

Kağıthane ilçesindeki tarihi Sadabat Cami (Aziziye Cami) ve etrafındaki yapılar Kağıthane Deresi'nin taşması sonucu sular altında kaldı.

Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Kağıthane Deresi taştı.

Derenin debisinin yükselmesiyle tarihi Sadabat Cami'nin içi ve bahçesi suyla doldu.

Belediye zabıta ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı cami bahçesinin kapıları giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Caminin yanı sıra yan tarafındaki sosyal donatı binalarının da suyla dolduğu görüldü.

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Beyoğlu’nda sel dehşeti! Kadın metrelerce sürüklendi, imdadına vatandaşlar yetişti

Sel sularında metrelerce sürüklenen kadının imdadına esnaf yetişti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Thomas Reis, Salah'ı yedek kulübesine çekiyor

Thomas Reis, Salah'ı yedek bırakıyor
İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu

Ne gündü ama! Yağmur megakente kabus gibi çöktü

Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz

Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte mahsur kaldı
Real Madrid'den Roma karşısında 7 dakikada tarihi geri dönüş

Arda daha ne yapsın? Real Madrid'den 7 dakikada tarihi geri dönüş
İstanbul'da felaket gecesi: 2 can kaybı, 2 bin 518 ihbar

İstanbul'da felaket gecesi: Acı haber geldi
Kartal'da sel sularının sürüklediği çamur TEM bağlantı yolunda bir şeridi kapattı

Sel suları toprağı İstanbul'un ana arterine taşıdı
Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı

Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı